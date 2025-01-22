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Пенни 1928 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1928 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1928 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,178,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1928
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1928 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21996 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - December 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе InAsta - February 8, 2024
Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания Пенни 1928 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Tauler & Fau - March 6, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1928 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - March 21, 2019
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - March 21, 2019
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - November 2, 2017
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - November 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2017
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1928 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - February 7, 2012
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - February 7, 2012
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания Пенни 1928 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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