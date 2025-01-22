Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1928 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Nomisma Spa
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,178,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1928
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1928 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21996 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 марта 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2017
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2012
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Где продать?
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