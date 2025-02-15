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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1928 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1928 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1928 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,123,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1928
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1928 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21849 проданному на аукционе Heritage Auctions за 155250 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (3)
  • Pesek Auctions (1)
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 46 GBP
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Великобритания 6 пенсов 1928 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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