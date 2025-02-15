Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1928 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,123,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1928
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1928 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21849 проданному на аукционе Heritage Auctions за 155250 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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