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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1928 года "Тип 1928-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1928 года "Тип 1928-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1928 года "Тип 1928-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,835

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1928
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1928 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе InAsta S.p.A. за 15 EUR. Торги состоялись 6 октября 2020.

Сохранность
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  • InAsta (1)
Великобритания 3 пенса 1928 на аукционе InAsta - October 8, 2020
Продавец InAsta
Дата 8 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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