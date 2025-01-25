Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1928 года "Тип 1928-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,835
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1928
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1928 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе InAsta S.p.A. за 15 EUR. Торги состоялись 6 октября 2020.
Сохранность
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