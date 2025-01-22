Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1928 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,302,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1928
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1928 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 130 GBP. Торги состоялись 27 марта 2017.
Сохранность
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Где продать?
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