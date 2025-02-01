Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1934 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,704,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1934
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1934 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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