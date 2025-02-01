flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1934 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1934 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1934 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,704,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1934
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1934 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (6)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Stephen Album (3)
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1934 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1934 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом 1/2 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть