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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1934 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1934
Средняя цена 530 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1934
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Фартинг 1934
Средняя цена 15 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1934
Средняя цена 3400 $
Продажи
1 150
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1934
Средняя цена 150 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1934
Средняя цена 45 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
6 пенсов 1934
Средняя цена 15 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1934
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1934
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1934
Средняя цена 2 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 пенса 1934
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1934
Средняя цена
Продажи
0 0
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