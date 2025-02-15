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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1934 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1934 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1934 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,304,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1934
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Spink UK за 2300 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
1204 $
Цена в валюте аукциона 180000 JPY
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе Spink - January 16, 2022
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе Spink - January 16, 2022
Продавец Spink
Дата 16 января 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1934 на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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