Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1934 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,304,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1934
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Spink UK за 2300 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- BAC (12)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- London Coins (3)
- Russiancoin (1)
- Spink (1)
- Stephen Album (1)
- TMAJK sro (1)
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
1204 $
Цена в валюте аукциона 180000 JPY
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск