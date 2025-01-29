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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1934 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 2 пенса 1934 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 2 пенса 1934 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,927

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1934
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1934 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Великобритания 2 пенса 1934 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 2 пенса 1934 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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