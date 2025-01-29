Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1934 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,927
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 2 пенса
- Год 1934
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 21 октября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (2)
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