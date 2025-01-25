Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1934 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,138,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1934
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Spink UK за 3000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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