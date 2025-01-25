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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1934 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1934 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 шиллинг 1934 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,138,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1934
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Spink UK за 3000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 27 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе Spink - January 16, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе Spink - January 16, 2022
Продавец Spink
Дата 16 января 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1934 на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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