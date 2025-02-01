Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1934 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0304 oz) 0,945 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,893
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1934
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 4417 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 31 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- TimeLine Auctions (1)
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