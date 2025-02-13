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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1934 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1934 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1934 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Numismatica Luciani

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,406,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1934
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Spink UK за 3000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TMAJK sro (1)
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе Spink - January 16, 2022
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе Spink - January 16, 2022
Продавец Spink
Дата 16 января 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1934 на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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