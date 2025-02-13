Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1934 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Numismatica Luciani
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,406,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1934
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1934 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Spink UK за 3000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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