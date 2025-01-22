Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1934 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,966,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1934
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1934 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 29785 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 6 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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