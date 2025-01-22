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Пенни 1934 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1934 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1934 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,966,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1934
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1934 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 29785 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (7)
  • Pesek Auctions (2)
  • Spink (1)
  • St James’s (4)
  • WCN (1)
Великобритания Пенни 1934 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания Пенни 1934 на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1934 на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1934 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - November 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - December 16, 2021
Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1934 на аукционе St James’s - November 6, 2021
Продавец St James’s
Дата 6 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Spink - January 14, 2014
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Spink - January 14, 2014
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания Пенни 1934 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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