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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1914 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1914 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1914 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,735,000
  • Тираж BU 982

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1914
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1914 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 340 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1914 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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