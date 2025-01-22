Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1914 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,735,000
- Тираж BU 982
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1914
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1914 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 340 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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