Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1922 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,981,000
- Тираж BU 1,373
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1922
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе London Coins LTD за 75 GBP. Торги состоялись 3 декабря 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Goldberg (2)
- Katz (1)
- Künker (1)
- London Coins (1)
- Pesek Auctions (1)
- Russiancoin (2)
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск