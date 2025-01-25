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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1922 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1922 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1922 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,981,000
  • Тираж BU 1,373

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1922
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе London Coins LTD за 75 GBP. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
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  • Goldberg (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (2)
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 69 USD
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1922 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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