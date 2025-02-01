Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1919 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,846,000
- Тираж BU 1,258
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1919
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1919 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 75128 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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