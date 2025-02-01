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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1919 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1919 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1919 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,846,000
  • Тираж BU 1,258

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1919
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1919 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 75128 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1919 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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