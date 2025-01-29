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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1931 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1931 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1931 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,873,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1931
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1931 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе St James’s Auction за 1800 USD. Торги состоялись 15 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF66 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Великобритания 6 пенсов 1931 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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