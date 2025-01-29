Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1931 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,873,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1931
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1931 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе St James’s Auction за 1800 USD. Торги состоялись 15 января 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF66 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?
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