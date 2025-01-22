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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1922 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1922 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1922 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,347,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1922
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1922 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 13000 GBP. Торги состоялись 19 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность SP64 BN NGC
Цена
16482 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1922 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1922 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1922 на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VG10 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Spink - September 22, 2015
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2015
Сохранность FR
Цена
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе Heritage - October 11, 2012
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Heritage - October 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1922 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 мая 2008
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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