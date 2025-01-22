Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1922 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,347,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1922
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1922 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 13000 GBP. Торги состоялись 19 ноября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность SP64 BN NGC
Цена
16482 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VG10 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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