Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1919 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,089,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1919
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1919 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2679 проданному на аукционе Katz Auction за 30 EUR. Торги состоялись 19 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Где продать?
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