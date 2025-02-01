Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1914 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,821,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1914
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1914 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 65324 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 30 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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