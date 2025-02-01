flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1914 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1914 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1914 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,821,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1914
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1914 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 65324 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 30 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Coin Cabinet (1)
  • Heritage (3)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Russiancoin (10)
  • Solidus Numismatik (1)
  • St James’s (1)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (1)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Пенни 1914 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Великобритания Пенни 1914 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1914 на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1914 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть