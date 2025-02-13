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Флорин (2 шиллинга) 1919 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1919 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1919 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: La Galerie Numismatique

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,469,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1919
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1919 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2088 проданному на аукционе Roxbury’s Auction House за 140 AUD. Торги состоялись 20 июля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (2)
  • BAC (8)
  • Katz (2)
  • Klondike Auction (1)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • Nihon (1)
  • Rauch (1)
  • Roxbury’s (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Klondike Auction - November 21, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Aurea - October 11, 2024
Продавец Aurea
Дата 11 октября 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 300 CZK
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Roxbury’s - July 22, 2021
Продавец Roxbury’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе La Galerie Numismatique - March 22, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе La Galerie Numismatique - April 7, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1919 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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