Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1919 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: La Galerie Numismatique
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,469,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1919
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1919 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2088 проданному на аукционе Roxbury’s Auction House за 140 AUD. Торги состоялись 20 июля 2021.
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Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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