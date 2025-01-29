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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Золотые монеты 5 фунтов Георга V - Великобритания

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5 фунтов 1911

Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1911 BM 2,812 3 396
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