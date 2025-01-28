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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Золотые монеты 2 фунта Георга V - Великобритания

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2 фунта 1911

Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1911 BM 2,812 1 364
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