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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Медные монеты 1/3 фартинга Георга V - Великобритания

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1/3 фартинга 1913

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1913 288,000 0 61
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