Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1919 года KN "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1919
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1919 года со знаком KN. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2014.
Сохранность
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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