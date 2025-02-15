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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1919 года KN "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1919 года KN "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1919 года KN "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1919
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1919 года со знаком KN. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Spink UK за 2000 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
884 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Stack's - January 18, 2020
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе CNG - October 2, 2019
Продавец CNG
Дата 2 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Stack's - August 16, 2019
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Baldwin's of St. James's - April 17, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Великобритания Пенни 1919 KN на аукционе Stephen Album - January 26, 2025
Продавец Stephen Album
Дата 26 января 2025
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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