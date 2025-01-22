Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1919 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,375,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1919
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1919 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе London Coins LTD за 180 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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