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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1919 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1919 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1919 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,375,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1919
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1919 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе London Coins LTD за 180 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе Coin Cabinet - January 23, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе Spink - January 12, 2021
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1919 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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