Каталог монет Эдуарда VIII (1936-1936)

Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Монеты Эдуарда VIII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото - $1,400,000 0 2
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 5 фунтов 1937 HP
Золото $360,000 - 0 1
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный Соверен 1937 HP
Золото - - 0 0
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 2 фунта 1937 HP
Серебро - $220,000 0 1
Великобритания, Эдуард VIII
Пробная 1 крона 1937 HP
Серебро - - 0 2
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 3 пенса 1937 HP
Серебро - - 0 0
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный 1 шиллинг 1937 HP
Серебро - - 0 0
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный Флорин (2 шиллинга) 1937 HP
Серебро - $220,000 0 1
Великобритания, Эдуард VIII
Пробная 1 крона 1937. Односторонний оттиск реверса
Серебро - - 0 1
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 6 пенсов 1937 HP
Серебро - - 0 0
Великобритания, Эдуард VIII
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1937 HP
Бронза - - 0 0
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный Пенни 1937 HP
Латунь - - 0 3
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 3 пенса 1937 HP
Бронза - - 0 0
Великобритания, Эдуард VIII
Пробная 1/2 пенни 1937 HP
Латунь $79,000 - 0 5
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 3 пенса 1937
Бронза - - 0 0
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный Фартинг 1937 HP
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