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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Каталог монет Эдуарда VIII (1936-1936)

Всего добавлено монет: 15

Период чеканки Эдуарда VIII
Каталог монет Эдуард VIII 1936-1936
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Монеты Эдуарда VIII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 5 фунтов 1937 HP
 Золото - $1,400,000 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный Соверен 1937 HP
 Золото $360,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 2 фунта 1937 HP
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробная 1 крона 1937 HP
 Серебро - $220,000 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 3 пенса 1937 HP
 Серебро - - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный 1 шиллинг 1937 HP
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный Флорин (2 шиллинга) 1937 HP
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробная 1 крона 1937. Односторонний оттиск реверса
 Серебро - $220,000 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 6 пенсов 1937 HP
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1937 HP
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный Пенни 1937 HP
 Бронза - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 3 пенса 1937 HP
 Латунь - - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробная 1/2 пенни 1937 HP
 Бронза - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробные 3 пенса 1937
 Латунь $79,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Эдуард VIII
Пробный Фартинг 1937 HP
 Бронза - - 0 0
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