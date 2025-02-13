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Пробный Соверен 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробный Соверен 1937 года HP - цена золотой монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробный Соверен 1937 года HP - цена золотой монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал Соверен
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный Соверен 1937 года со знаком HP. Это золотая монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2079 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 430000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2014.

Сохранность
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Великобритания Соверен 1937 HP (Пробный) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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