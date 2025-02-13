Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробный Соверен 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал Соверен
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный Соверен 1937 года со знаком HP. Это золотая монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2079 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 430000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2014.
Сохранность
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