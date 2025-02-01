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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1937 года

Золотые монеты (Эдуард VIII)

Аверс
Реверс
5 фунтов 1937 HP Пробные
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 фунта 1937 HP Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Соверен 1937 HP Пробный
Средняя цена 360000 $
Продажи
0 1

Золотые монеты (Георг VI)

Аверс
Реверс
5 фунтов 1937 HP
Средняя цена 8000 $
Продажи
7 679
Аверс
Реверс
2 фунта 1937 HP
Средняя цена 2600 $
Продажи
2 559
Аверс
Реверс
Соверен 1937 HP
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 413
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1937 HP
Средняя цена 1400 $
Продажи
4 411

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1937 Пробная Односторонний оттиск реверса
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крона 1937 HP Пробная
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1937 HP Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1937 HP Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1937 HP Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пенсов 1937 HP Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1937 HP Пробные
Средняя цена
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1937 HP Пробные
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1937 Пробные
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1937 HP Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1937 HP Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Фартинг 1937 HP Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
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