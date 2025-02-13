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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1937 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1937 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1937 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,148,000
  • Тираж PROOF 26,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1937
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 2200 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PF66 PCGS
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Heritage - August 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - February 27, 2025
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - February 27, 2025
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - February 27, 2025
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - February 27, 2025
Великобритания 3 пенса 1937 HP на аукционе Stack's - February 27, 2025
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2025
Сохранность PF64 PCGS
К аукциону

Где продать?

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