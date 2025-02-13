Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1937 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,148,000
- Тираж PROOF 26,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1937
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 2200 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PF66 PCGS
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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