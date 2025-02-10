flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Каталог монет Георга VI (1936-1952)

Всего добавлено монет: 217

Период чеканки Георга VI
Каталог монет Георг VI 1936-1952
coin Золото
coin Серебро
coin Медно-никель
coin Латунь и бронза
Год монеты

Монеты Георга VI с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1/2 соверена 1937 HP
 Золото $1,400 $2,400 1 418Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 крона 1937 HP
 Серебро $60 $410 1 462Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1938
 Серебро $3 $1,300 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
Флорин (2 шиллинга) 1942 HP
 Серебро $180 $2,000 0 30Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1940
 Серебро $10 $990 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1946 HP
 Серебро $5 - 0 28Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1937 HP
 Серебро - $40 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1/2 пенни 1950 HP
 Бронза - $610 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP
 Серебро $55 $1,500 1 33Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1943
 Серебро $15 - 0 17Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1949 HP
 Медно-никель $7 $1,200 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1938 HP
 Серебро $35 $1,400 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1/2 пенни 1944 HP
 Бронза $25 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
5 фунтов 1937 HP
 Золото $8,000 $11,000 2 682Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
Соверен 1937 HP
 Золото $3,800 $5,100 2 418Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1946
 Серебро $30 $1,200 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1942 HP
 Серебро $65 - 0 23Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1941
 Серебро $6 - 1 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1940 HP
 Серебро $20 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1937
 Серебро $6 $70 1 58Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1946
 Серебро $20 $1,300 0 24Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1948 HP
 Медно-никель $170 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1951 HP
 Медно-никель - $20 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1937 HP
 Серебро $25 $50 1 58Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1941 HP
 Серебро $85 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
2 пенса 1947 HP
 Серебро $120 $55 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
Флорин (2 шиллинга) 1946 HP
 Серебро $85 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1951 HP
 Медно-никель - $2,500 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1952 HP
 Латунь - $5,500 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1939
 Серебро $7 $1,200 0 17Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1942
 Серебро $8 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
Пенни 1938 HP
 Бронза $15 $2,600 0 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1939
 Серебро $95 $1,100 0 17Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
Флорин (2 шиллинга) 1941 HP
 Серебро $15 - 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1945 HP
 Латунь $15 $2,700 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1942
 Серебро $2 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1938 HP
 Серебро $10 $3,000 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1937 HP
 Латунь $50 $220 1 37Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1939 HP
 Серебро $35 $1,700 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
Флорин (2 шиллинга) 1938 HP
 Серебро $20 $2,300 0 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1944 HP
 Серебро $80 - 0 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
2 пенса 1946 HP
 Серебро $25 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
2 пенса 1951 HP
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1/2 пенни 1937 HP
 Бронза $35 $220 0 31Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1951 HP
 Медно-никель $120 $1,800 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
Пенни 1947 HP
 Бронза $30 $2,700 1 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1937
 Серебро $20 $390 0 46Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1941
 Серебро $50 - 1 14Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1947 HP
 Медно-никель $6 $980 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1938
 Серебро $220 - 0 20
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Все британские монеты британские золотые монеты британские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 10 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть