Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Каталог монет Георга VI (1936-1952)
Всего добавлено монет: 217
Каталог монет Георг VI 1936-1952
Монеты Георга VI с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,400 $2,400 1 418
Великобритания, Георг VI
1/2 соверена 1937 HP
Серебро $60 $410 1 462
Великобритания, Георг VI
1 крона 1937 HP
Серебро $3 $1,300 0 12
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1938
Серебро $180 $2,000 0 30
Великобритания, Георг VI
Флорин (2 шиллинга) 1942 HP
Серебро $10 $990 0 14
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1940
Серебро $5 - 0 28
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1946 HP
Серебро - $40 0 3
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1937 HP
Бронза - $610 0 5
Великобритания, Георг VI
1/2 пенни 1950 HP
Серебро $55 $1,500 1 33
Великобритания, Георг VI
1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP
Серебро $15 - 0 17
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1943
Медно-никель $7 $1,200 0 13
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1949 HP
Серебро $35 $1,400 0 13
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1938 HP
Бронза $25 - 0 3
Великобритания, Георг VI
1/2 пенни 1944 HP
Золото $8,000 $11,000 2 682
Великобритания, Георг VI
5 фунтов 1937 HP
Золото $3,800 $5,100 2 418
Великобритания, Георг VI
Соверен 1937 HP
Серебро $30 $1,200 0 14
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1946
Серебро $65 - 0 23
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1942 HP
Серебро $6 - 1 11
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1941
Серебро $20 - 0 8
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1940 HP
Серебро $6 $70 1 58
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1937
Серебро $20 $1,300 0 24
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1946
Медно-никель $170 - 0 11
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1948 HP
Медно-никель - $20 0 6
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1951 HP
Серебро $25 $50 1 58
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1937 HP
Серебро $85 - 0 18
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1941 HP
Серебро $120 $55 0 6
Великобритания, Георг VI
2 пенса 1947 HP
Серебро $85 - 0 15
Великобритания, Георг VI
Флорин (2 шиллинга) 1946 HP
Медно-никель - $2,500 0 8
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1951 HP
Латунь - $5,500 0 5
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1952 HP
Серебро $7 $1,200 0 17
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1939
Серебро $8 - 0 15
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1942
Бронза $15 $2,600 0 16
Великобритания, Георг VI
Пенни 1938 HP
Серебро $95 $1,100 0 17
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1939
Серебро $15 - 0 13
Великобритания, Георг VI
Флорин (2 шиллинга) 1941 HP
Латунь $15 $2,700 0 8
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1945 HP
Серебро $2 - 0 18
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1942
Серебро $10 $3,000 0 13
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1938 HP
Латунь $50 $220 1 37
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1937 HP
Серебро $35 $1,700 0 14
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1939 HP
Серебро $20 $2,300 0 14
Великобритания, Георг VI
Флорин (2 шиллинга) 1938 HP
Серебро $80 - 0 16
Великобритания, Георг VI
3 пенса 1944 HP
Серебро $25 - 0 2
Великобритания, Георг VI
2 пенса 1946 HP
Серебро - - 0 0
Великобритания, Георг VI
2 пенса 1951 HP
Бронза $35 $220 0 31
Великобритания, Георг VI
1/2 пенни 1937 HP
Медно-никель $120 $1,800 0 6
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1951 HP
Бронза $30 $2,700 1 15
Великобритания, Георг VI
Пенни 1947 HP
Серебро $20 $390 0 46
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1937
Серебро $50 - 1 14
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1941
Медно-никель $6 $980 0 15
Великобритания, Георг VI
6 пенсов 1947 HP
Серебро $220 - 0 20
Великобритания, Георг VI
1 шиллинг 1938
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск