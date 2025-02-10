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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1951 года HP "Тип 1949-1951" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1951 года HP "Тип 1949-1951" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1951 года HP "Тип 1949-1951" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,65 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,961,000
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1951
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1951 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30894 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (4)
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 44 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 7000 JPY
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1951 HP на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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