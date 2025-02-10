Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1951 года HP "Тип 1949-1951" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,65 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,961,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1951 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30894 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 44 GBP
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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