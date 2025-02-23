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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1951 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1951
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1951 HP
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1951 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1951 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Медно-никелевые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1951 HP
Средняя цена 75 $
Продажи
3 224
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1951 HP
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1951 HP
Средняя цена 120 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1951 HP
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 пенсов 1951 HP
Средняя цена
Продажи
0 6

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1951 HP
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Пенни 1951 HP
Средняя цена 85 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1951 HP
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Фартинг 1951 HP
Средняя цена 470 $
Продажи
0 14
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