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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1951 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1951 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,31 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,412,000
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1951
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1951 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3651 проданному на аукционе Auction World за 580000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Goldberg (1)
  • Heritage (4)
  • Stephen Album (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF67 NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе GINZA - October 10, 2022
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 32000 JPY
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Stephen Album - January 23, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1951 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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