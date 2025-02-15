Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,31 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,412,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1951 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3651 проданному на аукционе Auction World за 580000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 32000 JPY
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?
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