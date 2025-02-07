Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1951 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,480
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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