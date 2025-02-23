Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,016,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1951 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2400 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 17 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
2950 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF61 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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