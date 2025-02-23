flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1951 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1951 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,016,000
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1951
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1951 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2400 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Coin Cabinet (2)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (3)
  • NOONANS (1)
  • Russiancoin (5)
  • Stephen Album (1)
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 17 GBP
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - September 22, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
2950 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Stephen Album - January 23, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF61 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Heritage - April 19, 2016
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Heritage - September 22, 2015
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания Фартинг 1951 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Фартинг 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1951 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть