Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Латунные и бронзовые монеты Фартинг Георга VI - Великобритания
Фартинг 1937-1948
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1937 HP 8,131,000 0 261938 HP 7,450,000 0 141939 HP 3,144,000 0 41940 HP 18,360,000 0 51941 HP 27,312,000 0 111942 HP 28,858,000 0 71943 HP 33,345,999 0 131944 HP 25,138,000 0 61945 HP 23,736,000 0 111946 HP 24,365,000 0 101947 HP 14,746,000 0 61948 HP 16,622,000 0 7
Фартинг 1949-1952
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1949 HP 8,424,000 - 0 91950 HP 10,325,000 18,000 0 111951 HP 14,016,000 20,000 0 141952 HP 5,251,000 - 0 6
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