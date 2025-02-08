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Фартинг 1949 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1949 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1949 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,424,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1949
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1949 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51117 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1050 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания Фартинг 1949 HP на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

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