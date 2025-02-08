Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1949 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,424,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1949
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1949 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51117 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1050 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Karamitsos (1)
- Russiancoin (4)
- St James’s (1)
- Stack's (1)
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Фартинг 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск