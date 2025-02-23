Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1944 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,138,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1944
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1944 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 190 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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