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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1944 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1944 HP
Средняя цена 15 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1944 HP
Средняя цена 10 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1944
Средняя цена 7 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
6 пенсов 1944
Средняя цена 20 $
Продажи
1 32
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1944
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1944 HP
Средняя цена 80 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
3 пенса 1944 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1944 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1944 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1944 HP
Средняя цена 2 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1944 HP
Средняя цена 9 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1944 HP
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Фартинг 1944 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
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