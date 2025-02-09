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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1944 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1944 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1944 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,255,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1944
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1944 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 42 GBP. Торги состоялись 27 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе CoinsNB - October 19, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 19 октября 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе CoinsNB - October 5, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 5 октября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 26, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - March 10, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Coin Cabinet - June 27, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1944 HP на аукционе Nihon - December 13, 2020
Продавец Nihon
Дата 13 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

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