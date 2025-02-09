Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1944 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,255,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1944
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1944 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 42 GBP. Торги состоялись 27 июня 2021.
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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