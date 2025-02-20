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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1944 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1944 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1944 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,990,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1944
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1944 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 5093 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 15 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • Frühwald (1)
  • Katz (1)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 105 CZK
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе La Galerie Numismatique - April 7, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1944 на аукционе Frühwald - February 25, 2013
Продавец Frühwald
Дата 25 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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