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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1944 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1944 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1944 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 81,840,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1944
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1944 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 60218 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40 USD. Торги состоялись 5 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (2)
Великобритания 1/2 пенни 1944 HP на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1944 HP на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1944 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1944 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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