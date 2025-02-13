Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1944 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,587,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1944
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1944 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе BAC Numismatics за 20 EUR. Торги состоялись 28 мая 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (6)
- Katz (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск