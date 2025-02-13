Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1944 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,600,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1944
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1944 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3559 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 23 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2013.
Сохранность
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- Heritage Eur (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- Pesek Auctions (3)
- Russiancoin (3)
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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