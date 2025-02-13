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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1944 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1944 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1944 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,600,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1944
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1944 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3559 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 23 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Pesek Auctions (3)
  • Russiancoin (3)
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1944 HP на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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