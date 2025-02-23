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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Латунные и бронзовые монеты Пенни Георга VI - Великобритания

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Пенни 1937-1948

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1937 HP 88,896,000 4 26,000 0 451938 HP 121,560,000 - - 0 161939 HP 55,560,000 - - 0 121940 HP 42,284,000 - - 0 71944 HP 42,600,000 - - 0 81945 HP 79,531,000 - - 1 51946 HP 66,855,999 - - 1 71947 HP 52,220,000 - - 1 151948 HP 63,961,000 - - 0 17
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Пенни 1949-1952

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1949 HP 14,324,000 - 0 181950 HP 240,000 18,000 0 141951 HP 120,000 20,000 0 261952 HP - - 0 2
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