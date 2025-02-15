Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1950 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 240,000
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1950
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1950 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 475000 JPY. Торги состоялись 12 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2017
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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