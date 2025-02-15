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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1950 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1950 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1950 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 240,000
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1950
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1950 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 475000 JPY. Торги состоялись 12 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Roma Numismatics - March 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Coinhouse - August 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - November 9, 2017
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - November 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2017
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - March 19, 2015
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - March 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - January 17, 2013
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - January 17, 2013
Продавец Heritage
Дата 17 января 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - January 10, 2013
Великобритания Пенни 1950 HP на аукционе Heritage - January 10, 2013
Продавец Heritage
Дата 10 января 2013
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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