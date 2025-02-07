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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1950 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1950
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1950 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1950 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1950 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Медно-никелевые монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1950 HP
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1950 HP
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1950 HP
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 пенсов 1950 HP
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1950 HP
Средняя цена 95 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Пенни 1950 HP
Средняя цена 45 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1950 HP
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Фартинг 1950 HP
Средняя цена 9 $
Продажи
0 11
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