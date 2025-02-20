Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1950 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 6,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,600,000
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1950
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1950 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 750000 JPY. Торги состоялись 8 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- NOONANS (2)
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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