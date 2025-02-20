flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1950 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1950 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1950 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,600,000
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1950
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1950 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 750000 JPY. Торги состоялись 8 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Heritage (2)
  • Nihon (2)
  • NOONANS (2)
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
4785 $
Цена в валюте аукциона 750000 JPY
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе Heritage - July 5, 2011
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе Heritage - January 11, 2011
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1950 HP на аукционе CNG - January 13, 2010
Продавец CNG
Дата 13 января 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1950 года Все британские монеты британские латунные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 10 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть