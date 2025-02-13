Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1950 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 14,1 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,336,000
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1950
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1950 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1300000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
9326 $
Цена в валюте аукциона 1300000 JPY
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2012
Сохранность PF63 NGC
Цена
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