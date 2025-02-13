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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1950 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1950 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1950 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 14,1 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,336,000
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1950
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1950 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1300000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
9326 $
Цена в валюте аукциона 1300000 JPY
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Heritage - February 2, 2017
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Heritage - February 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Heritage - August 16, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Heritage - August 16, 2012
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2012
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Heritage - February 14, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1950 HP на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?

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