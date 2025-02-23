Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1950 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,325,000
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1950
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1950 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 170000 JPY. Торги состоялись 12 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 октября 2024
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 67 USD
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS65 NNC
Цена
******
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Где продать?
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