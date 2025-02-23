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Фартинг 1950 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1950 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1950 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,325,000
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1950
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1950 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 170000 JPY. Торги состоялись 12 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (5)
  • Александр (1)
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Heritage - October 3, 2024
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2024
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 67 USD
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Александр - August 30, 2018
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Александр - August 30, 2018
Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS65 NNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания Фартинг 1950 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

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